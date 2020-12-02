Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı - Son Dakika

Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı

02.12.2020 18:20
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre MUĞLA'da, orduda yüzbaşı olarak görev yaparken 1996 yılında görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrasında belden aşağısı felç olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Ozan Bahar (49), azmiyle hayata tutundu.

MUĞLA'da, orduda yüzbaşı olarak görev yaparken 1996 yılında görev dönüşü geçirdiği trafik kazası sonrasında belden aşağısı felç olan ve tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Ozan Bahar (49), azmiyle hayata tutundu. Kazadan 4 yıl sonra malulen emekli olan Bahar, Muğla Üniversitesi Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan profesörlüğe kadar yükselerek akademik hayatına başladı. Bahar, şimdi hem görev yaptığı üniversitede hem de ordudaki subay adaylarına ders ve konferanslar veriyor.

Aslen Mersinli olan evli, 1 çocuk babası Ozan Bahar, 1992'de teğmen olarak Diyarbakır Ergani Jandarma Komando Bölük Komutanlığı'nda göreve başladı. 4 yıl sonra yüzbaşı rütbesiyle, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Bölük Komutanlığı görevine atandı. Yüzbaşı Bahar, 2 Ekim 1996 tarihinde görev dönüşü Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de trafik kazası geçirdi ve belden aşağı felç oldu. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Bahar, daha sonra Ankara Gülhane Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edildi.1 yıl boyunca burada tedavi gören Bahar'ın en büyük destekçisi Muğla İMKB Ortaokulu Müdürü eşi Hesna Bahar oldu. Yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdüren Kara Harp Okulu mezunu Bahar, 2000 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden jandarma yüzbaşı rütbesiyle malulen emekli oldu. Bahar, emekli olmasını ardından ilk olarak evinin karşısında bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansa başladı.

Yüksek lisansını başarıyla tamamlayan Bahar, 2005 yılında doktor, 2006 yılında yardımcı doçent, 2007 yılında doçent 2013 yılında da profesör unvanı aldı. Bahar'ın bu başarısı sonrasında üniversite yönetimi  kendisini 2014 yılında Turizm Fakültesi'ne dekan olarak görevlendirdi.ERDOĞAN TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLDİBahar'ın bu Başarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödüllendirildi.  Bahar'ın dekanlığının 3'üncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Eğitim ve Akademi alanında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk tekerlekli sandalye kullanan dekan sıfatıyla 'Engelleri Aşanlar' ödülünü aldı. Hayatındaki dönüm noktasını DHA'ya anlatan Bahar, "Aldığım ödülün farkındayım. Birçok engelli dekan var cumhuriyet tarihinde ama tekerlekli sandalye kullanan ilk dekan olarak Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu ödülü aldım ki o ödülü aldığımda kazanın üzerinden 21 yıl geçmişti eşim ve benim yaptığım mücadelenin taçlanması açısında çok anlamlı bizim için o ödül çok gurur verici bir ödüldü bu ödülün hikayesi beni mutlu etti" dedi.'KAYBETTİĞİMİ KİMLİĞİ AKADEMİK HAYATIMLA GERİ KAZANDIM'Bahar, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitede eğitime başladığım ilk süreçte, satın aldığım iktisat kitabının üzerine 'Yaşamaya yeniden başlamanın mutluluğu iledir' diye yazdım. Bu sözü yazdım çünkü kazayla birlikte, komando, taşı sıksan suyunu çıkartabilecek bir kişi olarak ben, 2 Ekim 1996 tarihli kaza ile birlikte kimliğimi kaybetmiştim. Artık kimse beni aramıyordu, kapımı çalmıyordu. Üretimden, çalışmaktan, sosyal hayattan kopmuştum. Hayatı tribünlerden seyretmeye başlamıştım. Hayatı tribünlerden seyretmeye başladıysanız sadece hayıflanırsınız sadece maç içinde olan olayları eleştirmekle yetinirsiniz. Ben ne yaptım,  'kendimizi nadasa bırakma süreci' dediğim o 2 yıllık süreçte kaybettiğim kimliğimi akademik hayatımda geri kazandım."'ENGELLİ DOSTU ÜNİVERSİTEYİZ'Görev yaptığı okulun Türkiye'deki 200 üniversite içinde yer aldığına dikkati çeken Bahar, "Bir engellinin gelip, eğitim alabileceği bir üniversite olarak bu konuda mütevazı olamayacağım çok emeğiniz var. Öğrenci olduğum dönemde 9 katlı binanın 7'nci katına çok omuzlarda indim, çıktım. Üniversitedeki kot farkından dolayı düşüp bacağımı ve diz kapağım kırdım. Çok olay yaşadık. Ancak, üniversitemiz gelinen süreçte artık bir engelli kardeşimizin çok rahat gelip, eğitim görebileceği bir yer haline geldi" dedi.SUBAYLARA EĞİTİM VERİYORÇevresinden gelen istekler üzerine geçen yıl, hayat hikayesini konu alan 'Vazgeçme' ismini verdiği kitabını çıkardığını belirten Bahar, dokuzuncu baskıyı yapan kitabında. 'Yüzbaşı Ozan Bahar'ın Prof. Dr. Ozan Bahara dönüşümünü kaleme aldığını söyledi.

Bahar, kitabının çıkmasından önce ve sonra da birçok üniversite, firma, holding ve son olarak da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'ın davetiyle Genelkurmay akabinde de Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Orgeneral Arif Çetin'in davetiyle de Jandarma Genel Komutanlığı karargahlarında seminerler verdiğini kaydetti.


Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı
Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı

Trafik Kazaları, Jandarma, Yüzbaşı, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gazi Jandarma Yüzbaşı Bahar azmiyle profesör oldu, Erdoğan'dan ödül aldı - Son Dakika


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