Son dakika haber | Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi

20.10.2022 17:49
Son dakika haber | Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi

Bir son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) birimlerince yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi sayısı 654'e yükselirken, bunlardan 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) birimlerince yürütülen Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan FETÖ şüphelisi sayısı 654'e yükselirken, bunlardan 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği öğrenildi.

FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 704 zanlının yakalanması amacıyla 18 Ekim'de başlatılan Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında gözaltılar sürüyor.

Operasyon kapsamında 59 ilde yapılan çalışmalar sonucunda 654 mahrem kurye gözaltına alındı.

Zanlılar arasında 5'i öğretmen, 4'ü doktor, 2'si ebe olan 18 aktif kamu çalışanı bulunuyor.

Şu ana kadar gözaltına alınan şüphelilerden 16'sının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdiği öğrenildi.

Haklarında yakalama kararı verilen 704 şüpheliden 18'inin daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında cezaevinde olduğu, firari 32 zanlının yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gazi Turgut Aslan Operasyonu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 18 Ekim'de bilgileri kamuoyuyla paylaşılan operasyonla, FETÖ'nün aktif üyelerine para transfer yöntemleri, Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar Başkanlıkları ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmalar sonucunda deşifre edilmişti.

FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara harfiyen uyan örgüt mensuplarına ATM'lerden kartsız işlem, kargo ve elden teslim suretiyle düzenli para transferleri yapıldığı tespit edilmişti.

Operasyon kapsamında örgüt üyelerine dağıtılmak üzere saklanan, bir kısmı döviz ve altın olan toplam değeri 26 milyon liralık varlığa el konulmuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
KÜTAHYA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ KÜTAHYA'DA FETÖ ŞÜPHELİSİ 23 KİŞİ DAHA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ FETÖ operasyonunda ele geçen deste yüklü para emniyette sergilendi FETÖ operasyonunda ele geçen deste yüklü para emniyette sergilendi

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Turgut Aslan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:15:51. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Gazi Turgut Aslan operasyonunda gözaltı sayısı 654'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement