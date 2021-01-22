Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " ( İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması - Son Dakika

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