Son dakika haber | GAZİANTEP - Bakan Gül - AYM'nin Berberoğlu kararı ve Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaret eden kişinin serbest bırakılması
22.01.2021 11:41
Gelen son dakika haberlerine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gelişi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(AYM'nin Enis Berberoğlu kararı) Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bağlayıcıdır."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " (İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılması) Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum."
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