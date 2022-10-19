Son dakika haber | GAZİANTEP - Bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | GAZİANTEP - Bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

19.10.2022 10:23

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işçi servisinin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet U. yönetimindeki 27 S 3787 plakalı işçi servisi, Gaziantep Çevre Yolu Nizip- Şanlıurfa yol ayrımında bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, servisteki işçi Mehmet Can Açıkgöz'ün hayatını kaybettiği belirledi, 2'si ağır 5 yaralıyı kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | GAZİANTEP - Bariyere çarpan işçi servisindeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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