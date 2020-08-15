Son dakika haber: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden öğrencilere hijyen eğitimi - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilere hijyen eğitimi veriyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca, 21 Eylül'de açılacak eğitim-öğretim yılı öncesi öğrencilere ve velilere pandemiye karşı koruyucu, önleyici tedbirler hakkında bilgilendirme yapılıyor.

Sağlık Bakanlığının salgının yayılma riskini ortadan kaldırmak adına yayınladığı 14 kuralın uygulanması konusunda gerekli hatırlatmalar gerçekleşiyor.

Ayrıca, eğitim etkinliklerine katılan öğrencilere hijyen malzemeleri, maske ve çeşitli hediyeler veriliyor.