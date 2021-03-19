Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı - Son Dakika

Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı

19.03.2021 14:35

Son dakika habere göre Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldıGAZİANTEP'te, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili olarak yeniden keşif yapıldı.

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı

GAZİANTEP'te, erkek arkadaşının evinin balkonundan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği öne sürülen Duygu Delen'in (17) ölümüyle ilgili olarak yeniden keşif yapıldı. Bilirkişi ekibi, Duygu Delen'in hayatını kaybettiği ev ve balkonda teknik inceleme yaptı.

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürdü. Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.

Hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılandığı davanın son duruşmasında mahkeme heyeti Mehmet Kaplan'ın tutukluluğunun devam etmesi ve olayın meydana geldiği yerde bilirkişi heyetiyle yeniden keşif yapılmasına karar verdi. Bu kararın ardından olayın meydana geldiği evde, mahkeme heyeti, olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan bilirkişi heyetiyle keşif gerçekleştirildi.

HER DETAY YENİDEN İNCELENDİ

Keşif heyeti, olayın meydana geldiği evi yeniden fotoğraflarken, Duygu'nun düştüğü balkon ile düşme sırasında çarptığı çamaşır teli arasındaki mesafeyi yeniden ölçtü. Tutuklu sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut tarafından olay anının canlandırıldığı animasyon filmi de gelen heyete izletildi. Bilirkişi heyeti, 1 saat süren incelemesinin ardından 30 gün içerisinde hazırlayacakları raporu mahkemeye sunacak. Ayrıca heyet içerisinde görevli olan Gaziantep Üniversitesinde Adli Tıp Ana Bilim Başkanlığında görevli bilirkişi Murat Akbaba ise Duygu'nun düşmeye bağlı meydana gelen yaralanmalar dışındaki yaralanmaların niteliğinin tespitini yeniden yapıp, rapor hazırlayacak.

Öte yandan olayın meydana geldiği odada Mehmet Kaplan'ın tartışma anında vurduğu dolap camının hala kırık olduğu görüldü.

Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı
Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı
Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı
Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı

Mehmet Kaplan, Gaziantep, Mahkeme, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi Dünya diken üstünde! ABD "Katil" dedi, Rusya'dan savaş çıkışı geldi: Biz hazırız Ünlü sunucu Saba Tümer, tüm detaylarıyla neden çocuk istemediğini anlattı Bekir Coşkun anısına yaptıran heykeli parçaladılar Son Dakika: A Milli Takım aday kadrosu belli oldu! Kadroda iki sürpriz isim var 2004'teki tsunami felaketinde kaybolan polis, 16 yıl sonra bir akıl hastanesinde bulundu Kazada ölen kocasının ayaklarına sarılıp bırakmak istemedi Samsun'da vaka sayısının neden rekor kırdığı anlaşıldı! Pozitif çıkan vatandaşlar kendilerini gizlemiş
İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi İstanbul-Bişkek seferini yapan THY uçağında bir bebek kalp krizi geçirdi         
15:37
Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek Telefon kavgasında polise küstah tehdit: Bunun hesabı kesilecek         
15:30
Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi Son nefesini cuma namazını kılmak için gittiği caminin bahçesinde verdi         
15:19
Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi Korona aşısının kaşifleri Türeci ve Şahin'e Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Liyakat Nişanı verildi         
15:14
Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir Son Dakika! AK Parti'den kapatma davasıyla ilgili ilk yorum: Hukuk HDP'nin yürüttüğü siyasetin karmaşık ilişkiler ağına dair harekete geçmiştir         
14:32
Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç'un gençlik yıllarına ait bilinmeyen videoları ortaya çıktı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e "Katil" diyen ABD Başkanı Biden'la ilgili açıklama: Bu ifade devlet başkanına yakışmadı         
14:02
Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor Baharı bekleyen İstanbul'a kar sürprizi! Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli geliyor         
13:12
İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor İzmir Tire'de 60 milyon TL'ye yapılan modern statta 2 yıldır profesyonel maç yapılmıyor         
12:53
Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı Her yaptığıyla gündem olan fenomen Duygu Özaslan bu sefer de iç çamaşırı tanıtımı yaptı         
12:39
48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı 48 TL'lik faturası 4 bin 485 TL gelince neye uğradığını şaşırdı         
12:30
Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı Henüz 10 yaşındaydı! Bakkaldan aldığı meyve suyunu içemeden babasıyla aynı kaderi yaşadı         
12:13
Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi Cenazede ilginç anlar: 20 yıllık borcunu alamayınca hakkını helal etmedi         
12:11
Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın Edirnekapı'nın ardından Ekrem İmamoğlu'na bir protesto daha! Korumaları devreye girdi: Alın bunu alın         
11:11
ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu ATV'nin 'Akıncı' dizisindeki cezaevi sahnesi, Adalet Bakanlığı'nda büyük rahatsızlığa neden oldu         
10:50
Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi Spor camiasını buluşturan düğün! Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko evlendi         
10:20
UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu UEFA Avrupa Ligi'nde insanlık dışı faul! Talihsiz kalecinin son hali korkuttu         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 15:54:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... GAZİANTEP Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeniden keşif yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei