Son dakika haber: Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika
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Son dakika haber: Gaziantep'e şehit ateşi düştü

18.09.2022 15:22
Son dakika haber: Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı.

Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan babası İlhak, annesi Meryem ile yakınlarına verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşin en küçüğü olan şehit İsmet Aybek'in ailesinin yaşadığı ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.Bekar olan Aybek, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.


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Kaynak: DHA

Hudut Karakolu, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'e şehit ateşi düştü - Son Dakika

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