Son dakika haber! GAZİANTEP İnşaattan düşen işçi yaralandı - Son Dakika

İnşaattan düşen işçi yaralandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından düşen Suriye uyruklu Ahmet Samra (21) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesinde meydana geldi. 5 katlı inşaatın 3'üncü katında dış duvar sıvası yapan Ahmet Samra, halatlarının kopması sonucu üzerinde bulunduğu iskeleyle birlikte aşağı düştü. Yaralanan işçi çağırılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep'e sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.