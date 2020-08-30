Son dakika haber... GAZİANTEP İslahiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

İslahiye'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.
Demokrasi Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla kutlandı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine İslahiye Kaymakamı Muhammet Lütfi Kotan, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tekdemir, İslahiye Belediye Başkan Vekili İbrahim Gelebek, protokol üyeleri ve gaziler katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:35 - Kaynak: DHA
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