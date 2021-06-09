Son dakika haber: GAZİANTEP İSLAHİYE'DE, EV YANGINI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu Muhammed Ahmed'in evinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın, ihbarla gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.