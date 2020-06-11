Son dakika haber: Gaziantep merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 33 şüpheli adliyede - Son Dakika

Gaziantep merkezli 16 ilde 8 Haziran'da FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyonda 24'ü aktif görevdeki emniyet personeli olmak üzere 33 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Gaziantep merkezli 16 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24'ü emniyet personeli olmak üzere 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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