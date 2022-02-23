Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

23.02.2022 16:43
Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gaziantep, Batman ve Van'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

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Cumhuriyet, Gaziantep, Gözaltı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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