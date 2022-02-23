Son dakika haber! Gaziantep merkezli fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Gaziantep, Batman ve Van'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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