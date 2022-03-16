Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

16.03.2022 16:28
Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haber: Gaziantep ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep ve İstanbul'da suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon başlattı.

İstanbul ve Gaziantep'te 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma ve tefecilik" suçlarından 16 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı Gaziantep'te 47 düzensiz göçmen yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:35:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziantep merkezli suç örgütü operasyonu: 16 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement