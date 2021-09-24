Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Silah kaçakçılarına yönelik Gaziantep merkezli düzenlenen operasyonda yüklü miktarda kaçak silah ve mermi ele geçirilirken, gözaltına alınan 28 şüpheliden 15'i tutuklandı. KOM ekiplerinin 3 aylık teknik takibi sonucu düzenlenen operasyonla kaçakçılara büyük darbe vurdu.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda silah kaçakçılarına yönelik dev operasyon düzenledi.

İki ilde 3 ay boyunca teknik takip yapıldı, kaçakçılara büyük darbe vuruldu

Gaziantep kent merkezi, Nizip ilçesi ve Kilis'te düzenlenen operasyonda silah kaçakçılarına darbe vuruldu. Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip sürdüren ekipler kaçakçıların adreslerini ve depolarını belirledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, 28 şüpheliyi "Toplu Silah Ticareti" suçundan gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada yüklü miktarda tabanca, tüfek ve mermi ele geçirildi.

15 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken emniyetteki işlemleri tamamlanan 23 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan biri savcılıkça serbest bırakılırken, 7 şüpheli adli kontrol kararıyla salıverildi. 15 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.