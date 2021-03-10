Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber! GAZİANTEP Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı
10.03.2021 19:18
Son dakika gündem haberi... Nurdağı'nda kaza: 2 yaralıGAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Nurdağı'nda kaza: 2 yaralı
GAZİANTEP'in Nurdağı İlçesinde, önünde ilerleyen kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Nurdağı-Türkoğlu karayolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AGE 880 plakalı hafif ticari araç, önünde ilerleyen 27 BT 986 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, kaza ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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