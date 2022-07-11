Fevzipaşa Mahallesi'nde dün G.G. (49) ve dini nikahlı eşi Semiha K. (42) ile İsmet D. (17) ve arkadaşı D.G. (21) arasında çıkan silahlı kavgada İsmet D'nin ölümü, Semiha K'nin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! GAZİANTEP - Bir kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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