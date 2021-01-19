Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi

Son dakika haber... Gaziantep\'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:58

Son dakika haber... GAZİANTEP'te jandarma ekipleri, operasyon yaptıkları bir evde 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirdi.

GAZİANTEP'te jandarma ekipleri, operasyon yaptıkları bir evde 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında, Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 10 adet altın yazılı Tevrat ve 1 adet kağıt kutu ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulurken, ismi açıklanmayan 3 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

Jandarma, Tevrat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te 10 adet altın yazılı Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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