Son dakika haber: Gaziantep'te 2 bin 279 kişiye 'koronavirüs' cezası - Son Dakika

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin dün yaptığı denetimde, koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 279 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 2 bin 279 kişi belirlendi. Ekipler, bu kişilere koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari para cezası uyguladı. Öte yandan karantina hükümlerine uymayan 8 kişi ile tedbirlere aykırı çalıştırılan 1 iş yerine yönelik de idari işlem yapıldı.