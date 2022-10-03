Kaza, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 31 ATD 02 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 02 AC 240 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından her iki araç içerisindeki 10 yaralı kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Can Çelik (12) ile Enes Kaya 'nın (24), durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE 2 OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI 2'Sİ AĞIR 10 YARALI - Son Dakika

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