Görüntülerde, Hatay istikametinden gelen otomobilin kavşakta çarpıştığı otomobili sürüklemesi, araçların birisinin yön tabelalarına çarparak durması, diğerinin ise yol kenarındaki reklam panosunu devirerek durması ve kaza sonrası çevredekilerin otomobildeki yaralının yardımına koşması yer alıyor.

Öte yandan, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Üç kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

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