Son dakika haber! Gaziantep'te 4 yıl önce ölü bulunan çocuğu yengesinin boğarak öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Emniyete götürülen E.H'nin buradaki ilk ifadesinde B.H'yi boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Aile yakınlarının ifadesini alan ve titiz bir çalışma yürüten polis ekipleri, aynı evde yaşayan B.H'nin yengesi E.H'yi gözaltına aldı.

Gaziantep 'te 4 yıl önce evlerinde ölü bulunan 5 yaşındaki kız çocuğunun yengesi tarafından boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

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