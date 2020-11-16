Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı

Dün gece hastanede birbirine giren şahsın yakınları bu kez ise adli tıp görevlilerine taş ve sopalarla saldırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te dün gece hastanenin 5. katından atlayarak intihar eden ve hastane bahçesinde birbirine giren Mustafa Ataş'ın yakınları bu kez taş ve sopalarla adli tıp görevlilerine yansıdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş hastanenin 5. katındaki odadan atlayarak intihar etmiş, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş'ın olay yerine gelen yakınları hastane bahçesinde birbirlerine girmişti. Aktaş'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı.

Ataş'ın yakınları bu kez ise corona virüs için cenazelere yapılan ve "süründü" olarak tabir edilen test sonucu beklemek istemeyince ortalığı birbirine kattı. Cenazeyi hemen almak isteyen Ataş'ın yakınları, adli tıp görevlilerine taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda otopsi merkezinin camları kırılırken, Adli Tıp'a polis ekipleri sevk edildi.