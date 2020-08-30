Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.

Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi ölürken, 1 kişi ise yaralandı.

Şahinbey ilçesi Kazıklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada, 40 yaşındaki Ergün K. olay yerinde hayatını kaybederken, Kazım G. ise ağır yaralandı.

Olay yerine gelen jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Kazım G.'yi Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazım G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

8İHA)

Gaziantep, Şahinbey, Jandarma, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü Aracına sıkışan kazazedeyi telefonla çekme yarışına giren vatandaşlar tepki çekti La Liga yönetimiden Barcelona'dan ayrılmak isteyen Messi'ye: 700 milyon euroyu ödemezsen gidemezsin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü G.Saray, F.Bahçe'ye imza atması beklenen Giuliano için futbolcunun menajeriyle görüştü         
16:05
Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lille, deplasmanda Reims'i 1-0 yendi         
15:52
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi         
15:46
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü 16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü         
15:35
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi         
15:31
Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti Düğünde beline koyduğu tabancanın ateş almasıyla yaralanan genç, hayatını kaybetti         
15:26
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor         
15:04
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu         
14:38
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi         
14:33
Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş Kaybolduğu düşünülen besici, su almak için sarktığı bidonda boğulmuş         
13:06
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar         
12:56
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge 66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge         
12:44
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü 50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü         
12:33
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı         
12:31
Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı Deniz yosunu geleceğin gıdası ve yakıtı olabilir mi? Sektördeki şirketlerin değeri 6 milyar dolara ulaştı         
12:12
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi 1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi         
11:18
Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, Çalıştığı kuyumcu dükkanından bilezik çaldı, "Şeytana uydum" dedi         
10:33
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere         
10:32
Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı Yargıtay'dan emsal karar! Mesai arkadaşlarının sesini kaydetmek kovulma sebebi sayıldı         
10:00
Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı Şiddet gören kızını korumaya alan kayınpeder, damadının gazabına uğradı         
10:00
Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor Fatih Terim, Fenerbahçeli Deniz Türüç'ü Galatasaray'a istiyor         
21:52
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir         
21:39
Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti Show TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının saati değişti         
21:02
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti         
19:57
Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi         
19:36
Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı         
18:32
İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı İskoçya'da dünyanın en pahalı koyunu 3 milyon 603 bin TL'ye satıldı         
17:51
Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı Çukur'un Çeto'su Erkan Avcı, Kuruluş Osman dizisine katıldı         
17:49
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi         
16:26
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi         
14:40
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2020 20:53:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei