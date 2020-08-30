Son dakika haber... Gaziantep'te arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Olay yerine gelen jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ağır yaralanan Kazım G.'yi Kilis Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Kazım G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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