Gaziantep'te dün gece arkadaşı tarafından sokakta silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, M.K. arkadaşı Y.T'yi Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'ndeki evine davet etti.

Bir süre evde kalan ikili, daha sonra sokağa çıkarak gezmeye başladı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle M.K, arkadaşı Y.T'yi silahla vurdu.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Y.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

M.K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.