GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

05.05.2022 17:20

Gaziantep'te yalnız yaşayan genç evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep'te yalnız yaşayan genç evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan ve hurda topladığı öğrenilen 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları polise bilgi verdi.

İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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