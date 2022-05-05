GAZİANTEP - Bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te yalnız yaşayan genç evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Merkez Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'ndeki ikametinde yalnız yaşayan ve hurda topladığı öğrenilen 23 yaşındaki Seyfettin Çubuk'a ulaşamayan yakınları polise bilgi verdi.
İtfaiyenin kapıyı açmasıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan Çubuk'un bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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