Son dakika haber: Gaziantep'te bir kızın kaçırıldığı iddiası
Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te bir kızın, kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) filyasyon ekibi olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü.
Gaziantep'te bir kızın, kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) filyasyon ekibi olarak tanıtan kişilerce kaçırıldığı öne sürüldü.
Baba Mehmet Uçar, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta ikamet ettiğini, kızı B.U'nun (17) geçtiğimiz hafta Gaziantep'teki akrabasının yanına gittiğini söyledi.
Kızından bir haftadır haber alamadığını belirten Uçar, "Kızım Gaziantep'te dayısının evindeydi. O eve gelen kişiler kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtmış ardından kızımı 'hastaneye götürüyoruz.' diyerek kaçırmış. Bir haftadır arıyoruz. Polise gidip kayıp başvurusunda bulunduk." dedi.
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