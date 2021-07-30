Son dakika haber! GAZİANTEP'TE CAMİLERDE ORMAN YANGINLARINA KARŞI DUYARLILIK ANONSLARI YAPILDI - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Cuma hutbesinde 'Afetlere karşı sorumluluğumuzun idrakinde olalım' denilerek orman yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı yapıldı. Camilerde ayrıca orman yangınlarına karşı duyarlı ve tedbirli olalım anonsları yapıldı.

İslahiye'de, Dervişiye Camisinde cuma namazında paylaşılan hutbede, son günlerde yaşanılan afetlerin herkesi derinden üzdüğü, bir yandan sellerin açtığı yaraların sarılmaya çalışıldığı diğer yanda ise orman yangınlarıyla mücadele edildiği belirtildi. Böylesi günlerde can ve mal kaybının en aza indirmenin ancak gerekli tedbirleri almakla mümkün olduğu vurgulandı.

Öte yandan İlçedeki camilerden da vatandaşlara duyarlılık çağrısı yapıldı. Yapılan anonsta şöyle denildi

İklim şartlarının normallerinin üzerinde seyrettiğinden dolayı yangın riski normal şartlardan kat ve kat fazla olduğundan yangın riskine karşı duyarlı ve tedbirli olalım. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım ve yakanları da uyaralım.