Gaziantep haberi | Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep haberi | Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı

19.10.2022 17:59

Gelen Gaziantep haberine göre Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı Gaziantep'te bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kişinin elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalan bir şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bir vatandaş cep telefonunun kapkaçı tarafından çalındığı ihbarında bulundu. Olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. isimli şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

(İHA-LO-DK-Y)

Kaynak: İHA
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep haberi | Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

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