Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bir vatandaş cep telefonunun kapkaçı tarafından çalındığı ihbarında bulundu. Olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. isimli şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahıs yakalanarak, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gaziantep haberi | Gaziantep'te cep telefonu çalan kapkaççı önce kameralara sonra polise yakalandı - Son Dakika

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