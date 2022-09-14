Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama

14.09.2022 22:23
Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama

Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te, çöp konteynerinin yanında cesedi bulunan ve 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, çöp konteynerinin yanında cesedi bulunan ve 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebek ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı. 800 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu yakalanan şüphelilerden bebeğin anne- babası olduğu tahmin edilen 2 kişi tutuklandı.

Olay, 12 Eylül günü Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Çöp konteynerinin yanında hareketsiz yatan bebeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 1 hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

800 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİGaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bebeği çöp konteynerinin yanına bırakan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında 800 saatlik MOBESE görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının yanı sıra, mahalle sakinleri ile görüşülerek bilgiler elde edildi. Ayrıca, bölgede çocuk bekleyen ailelerle de tek tek görüşüldü.

Ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında olayla ilgisinin bulunduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden bebeğin anne- babası olduğu tespit edilen 2 kişi tutuklanırken, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

12 Eylül Darbesi, 112 Acil Çağrı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama - Son Dakika
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