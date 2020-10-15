Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye - Son Dakika

Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye

15.10.2020 15:09

Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Serebral Palsili çocuklarımız için daha özel çalıştık" Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından beyinde oluşan hasar nedeniyle belirli kasları kullanılmakta güçlük çeken kentteki...

Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: "Serebral Palsili çocuklarımız için daha özel çalıştık"

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından beyinde oluşan hasar nedeniyle belirli kasları kullanılmakta güçlük çeken kentteki Serebral Palsili çocuklar için özel tertibatlı tekerlekli sandalye dağıtım töreni düzenlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sosyal belediyecilik anlayışından hareketle pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, ihtiyaç durumu yüksek olan SP hastaları için özel çalıştıklarını söyledi.

Maddi durumu iyi olmayan engellilere periyodik olarak yardımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığı, engelli vatandaşları sevindirmeye devam etti. Büyükşehir'e ebeveynleriyle müracaat eden engelli vatandaşlar için Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen tören kapsamında özel olarak üretilen tertibatlı sandalyelerin dağıtımı yapıldı. Böylelikle vücut kontrolünü yeterince sağlayamayan SP'li çocukların gündelik yaşamı kolaylaştırıldı. Ayrıca programın devamında 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü kutlandı, görme engellilere baston hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanlığınca son 4 senede il genelinde yer alan engellileri desteklemek, ihtiyaçlarına dönük hizmet vermek, onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak ve ailelerine yardımcı olmak amacıyla 11 bin 123 adet medikal malzeme dağıtımı yapıldı.

"En büyük sorumluluk annelere ait"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yola çıkarken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedik. Özellikle kim olursa olsun engelli, engelsiz, yaşlı, kadın, erkek ayrımı yapmadan hizmetimizi herkese ulaştırmayı amaç edindik. Sosyal devlet olarak da pozitif ayrımcılık yaparak ihtiyaç durumu daha yüksek olan vatandaşlar için daha fazla mesai harcıyoruz. Belediyecilik deyince artık yalnızca altyapı belediyeciliğini görmek yeterli değil, insana dokunan yerel yönetim algısını da çalışma anlayışımızda bulunduruyoruz. 'Engelsiz Kent Gaziantep' için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Serebral Palsili çocuklarımız için özel çalışmak gerekiyordu. Türkiye'nin en güzel Engelsiz Yaşam Merkezi'ni açtık. Merkezimizde her engellimiz için ayrı ayrı sahalar oluşturup tedavi yöntemlerimizi hayata geçirdik. Bunun yanı sıra atölye çalışmalarımız da mevcut. Bu çalışmalar ışığında edindiğim deneyimle azıcık dokununca insan hayatına nelerin değiştiğini fark ettim. Bugün çok özel bir gün. Destek gerekiyor. Burada en büyük sorumluluk annelere ait. Bir anne olarak bunu görüyorum. Annelerimizden desteklerimizi esirgemememiz gerekiyor" dedi.

"Erken teşhis olursa kişinin hayata bağlılığı artar"

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Dairesi Başkanı Dr. Serdar Tolay, Serebral Palsi hastalığının erken yaşta teşhis edilmesinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Erken teşhis olursa kişinin hayata bağlılığı daha fazla olur. Bu hastalıkla vücut hareketlerinin kontrolünü gerçekleştirmek güçleşiyor. Biz onları düşünerek hayatlarını kolaylaştırmak adına için özel tertibatlı tekerlekli sandalyeler vereceğiz" diye konuştu.

Programın sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, görme engelli çocuklar ve Serebral Palsili hastalarla günün anısına fotoğraf çektirdi.

Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye
Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye
Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye
Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye

Büyükşehir Belediyesi, Serebral Palsili, Gaziantep, Engelli, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Üniversiteli genç, İstanbul'un göbeğinde ayı ile burun buruna geldi TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak
İlyas Salman, ilk kez 45 yıllık eşi Gülser Salman ile görüntülendi İlyas Salman, ilk kez 45 yıllık eşi Gülser Salman ile görüntülendi         
15:46
Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı Kocaeli'nde bakkal işleten bir şahıs, 3 kız çocuğuna tacizden tutuklandı         
14:57
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı         
14:01
Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak         
11:26
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 16:07:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te engelli çocuklara tekerlekli sandalye - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei