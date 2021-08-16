Son dakika haber! Gaziantep'te evin duvarına çarpan motosikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seyir halindeyken evin duvarına çarpan motosikletteki 6 yaşındaki çocuk öldü, anne ve baba yaralandı.

Kilis-Gaziantep Karayolunda plakası öğrenilemeyen motosikletiyle giden Ali S, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince sürücü Ali S. ve motosikletteki eşi Sevda ve çocuğu Reşit Çınar, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

6 yaşındaki Reşit Çınar S, kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.