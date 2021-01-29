Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

29.01.2021 17:49

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı Hurdaya dönen araçtan biri bebek 5 kişi sağ kurtuldu Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın sürücü idaresindeki bir araç otomobil, kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı.

Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

Hurdaya dönen araçtan biri bebek 5 kişi sağ kurtuldu

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın sürücü idaresindeki bir araç otomobil, kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza anında hurdaya dönen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralı olarak kazadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde Otogar kavşağından Gaziantep istikametine seyir eden Mihriban B. idaresindeki 27 AGU419 plakalı araç, borsa kavşağında Cumhuriyet caddesi istikametine dönüş yapan hacı Ömer Y. idaresindeki 31 KBD 42 plakalı otomobile çarptı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki refüze çıkarken, trafik lambası direğini devirdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi ise araçtan sağ çıktı.

Kazada yaralanan sürücü Hacı Ömer ile aynı otomobilde bulunan Salman, Şaziye, Fatma Yıldırım isimli yolcular ve Mazhar Utku Yıldırım isimli bir bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların ardından trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol normale döndü.

Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı
Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı
Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı
Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

Gaziantep, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı - Son Dakika


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