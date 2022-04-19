Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

19.04.2022 21:38
Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında "terör örgütüne üye olma" suçundan aranan M.İ'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.İ. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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