Son dakika haber! Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

15.10.2022 20:06
Son dakika haber! Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan şüpheli M.C.H. ve H.M.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C.H. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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