İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Gaziantep'te FETÖ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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