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Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

20.11.2021 11:27
Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberler... Gaziantep'te Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep'te Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet gösteren 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyon sonucu; Terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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