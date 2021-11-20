Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yaptıkları operasyon sonucu; Terör örgütünün mali yapısına yönelik olarak hazırlanan MASAK raporunun incelenmesi ile Emniyet Mahrem ve Eğitim yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

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