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Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası

16.02.2022 14:11
Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ'ye yönelik davada, eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mehmet A. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "FETÖ terör örgütüyle herhangi bir bağlantım yoktur, suçsuzum." diye savunma yaptı.

Duruşma savcısı, sanığın ankesörlü hattan aranarak, örgütle iletişim kurduğunu ve "Hakan" kod adlı şahsın kendisinin sorumlusu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski askeri öğrenciye 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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