Son dakika haber... Gaziantep'te FETÖ sanığı "mahrem imama" 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası - Son Dakika

Duruşma savcısı, sanığın örgütün "Gaziantep milli eğitim yapılanmasında" 12 büyük bölgeden birinden sorumlu "mahrem imam" olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

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