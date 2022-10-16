GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI

16.10.2022 11:31

GAZİANTEP'te FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

GAZİANTEP'te FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖPDY siyahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Ş.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Ş.B.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.B., daha sonra cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI - Son Dakika
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