GAZİANTEP'TE FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ, OPERASYONLA YAKALANDI

GAZİANTEP'te FETÖPDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.B., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖPDY siyahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan yargılandığı davada 9 yıl hapis cezasına çarptırılan firari Ş.B.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli Ş.B.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan Ş.B., daha sonra cezaevine teslim edildi.
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