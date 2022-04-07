Son dakika haber! Gaziantep'te gaspta kullanılan pitbull "silah" sayıldı - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep'te gaspta kullanılan pitbull "silah" sayıldı

07.04.2022 10:58
Son dakika haber! Gaziantep'te gaspta kullanılan pitbull "silah" sayıldı

Edinilen son dakika haberine göre Gaziantep'te iki sanığa "nitelikli yağma" suçundan 13'er yıl verilen hapis cezasının gerekçesinde pitbull cinsi köpeğin "silah" olarak kullanıldığı, bu nedenle cezada artırım yapıldığı belirtildi.

Gaziantep'te iki sanığa "nitelikli yağma" suçundan 13'er yıl verilen hapis cezasının gerekçesinde pitbull cinsi köpeğin "silah" olarak kullanıldığı, bu nedenle cezada artırım yapıldığı belirtildi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesince Resul K. ve Emre K'ye "nitelikli yağma" suçundan verilen 13 yıl 4'er ay hapis cezasının gerekçesi tamamlandı.

İddianamede, tanık beyanları ve sanık savunmalarının yer aldığı gerekçeli kararda, sanıkların 12 Ekim 2020 tarihinde Nuripazarbaşı Mahallesi'ndeki parkta saat 22.00 sıralarında müştekiler M.Ö. ve Z.Z'nin yanına geldikleri hatırlatıldı.

Sanıkların yanında pitbull cinsi köpeğin bulunduğu belirtilen kararda, sanık Resul'ün biriyle konuşacağını belirterek, müştekilerden cep telefonunu istediği ve Z.Z'nin telefonunu aldığı kaydedildi.

Sanıkların daha sonra diğer müştekinin de telefonunu istedikleri ifade edilen kararda, M.Ö'nün telefonunu vermemesi üzerine sanık Resul K'nin elinde bulunan pitbull cinsi köpeği "silah" olarak kullanarak M.Ö'ye saldırttığı ve diğer sanığın da müştekiye yumruk attığı ve M.Ö'nün korkarak telefonunu verdiği belirtildi.

Müştekilerin başından beri aynı ifadeyi verdiği, tanık beyanının da bunu doğruladığı, sanıkların ise çelişkili ifade verdiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların aynı suçu işleme kararının icrası kapsamında, suçun kanunda gösterilen nitelikli hallerinden birden fazla bendini ihlal ettikleri, birlikte hareket ederek gece vakti pitbull cinsi köpeği de silah olarak kullanmak amacıyla hareket ettikleri anlaşılmıştır. Bu sebeple sanıkların suç kastlarının yoğunluğu, suçu işleyiş biçimleri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı gözetilerek sanıklar hakkında alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle ceza tayini yoluna gidilmiştir."

Sanık ailelerinin yargılama aşamasında müştekilerin zararını karşıladığı, bu nedenle cezada 3'te 1 oranında indirim yapıldığı ifade edilen kararda, sanıklar hakkında "nitelikli yağma" suçundan 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi'ndeki parkta, 12 Ekim 2020'de M.Ö. ve Z.Z, gasbedildiklerini belirterek karakola başvurmuş, gözaltına alınan iki kişi tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan iki sanık, yargılama aşamasında tahliye edilmişti.

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Gaziantep, Silah, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gaziantep'te gaspta kullanılan pitbull 'silah' sayıldı - Son Dakika


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