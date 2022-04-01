Gaziantep'te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, 1. Sanayi Caddesi'ndeki iş yerine tırmanarak giren şüpheli, klima ünitesini çalmaya çalıştı.
Bu esnada duvardan inen şüpheli, o sırada başka bir iş yerinden demir çalan iki kişiyle karşılaştı.
Hırsızlık şüphelilerinin karşılaşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızın başka hırsızlarla denk geldiği anlar kamerada - Son Dakika