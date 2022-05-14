Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

14.05.2022 14:17
Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 11 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, 12 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramada, çalıntı olduğunu değerlendiren çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle diğerleri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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