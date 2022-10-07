Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

07.10.2022 17:06
Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 22 hırsızlık olayıyla ilgili 25 şüpheli yakalandı.

Çalışmalarda çeşitli çalıntı malzemeler de ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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