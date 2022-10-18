İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde iş yeri ve otomobillerden hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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