Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

18.10.2022 16:34
Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Son dakika habere göre Gaziantep'te 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 9 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde iş yeri ve otomobillerden hırsızlık olaylarına karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tespit edilen 3 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, hırsızlık olayları çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Gaziantep'te hırsızlık operasyonunda 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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