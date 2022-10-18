Son dakika haber: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahsı tutuklandı

Gaziantep'te yapılan operasyonda çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili olduğu değerlendirilen 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 4 yağma (gasp), 3 motosiklet hırsızlığı, 2 açıktan hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 mala zarar verme, 1 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 15 ayrı olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 13 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP