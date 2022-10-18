Son dakika haber: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahsı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahsı tutuklandı

18.10.2022 13:48
Son dakika haber: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahsı tutuklandı

Son dakika haberleri... Gaziantep'te yapılan operasyonda çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili olduğu değerlendirilen 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan operasyonda çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili olduğu değerlendirilen 18 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslardan 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde malvarlığına karşı işlenen suçlara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon sonucunda 4 yağma (gasp), 3 motosiklet hırsızlığı, 2 açıktan hırsızlık, 2 güveni kötüye kullanma, 1 iş yerinden hırsızlık, 1 mala zarar verme, 1 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık olmak üzere toplam 15 ayrı olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve çok sayıda suç kaydı bulunan 18 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak muhtelif çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 18 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer 13 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Gaziantep haberi... Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü Gaziantep haberleri | Gaziantep'te darbedilerek ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahsı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
19:35 Kocaeli'de işten çıkarılan adam durumu hazmedemeyince patronunu öldürdü
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:19:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 şahsı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement