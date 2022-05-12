Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) - Son Dakika
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Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)

12.05.2022 20:15

Son dakika habere göre İLÇEDE ÖNLEMLER ARTIRILDIAkşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Ayn El- Arap bölgesinden teröristler tarafından düzenlenen saldırıda havan mermileri hudut karakolu ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü.

İLÇEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Ayn El- Arap bölgesinden teröristler tarafından düzenlenen saldırıda havan mermileri hudut karakolu ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü. Kentte endişe yaratan patlamanın ardından önlemler artırıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırının ardından Karkamış ilçesine hareket etti.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİSaldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada belirlenen terör örgütü mevzilerine düzenlenen meşru müdafaa ve cezalandırma atışlarında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir."

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP- ANKARA, -


Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2)
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Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı GAZİANTEP - Terör örgütü PKK/YPG'nin havan saldırısında 4 asker ve 1 sivil yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) - Son Dakika
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