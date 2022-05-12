Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) - Son Dakika

İLÇEDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Akşam saatlerinde Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Ayn El- Arap bölgesinden teröristler tarafından düzenlenen saldırıda havan mermileri hudut karakolu ve ilçe merkezindeki boş arazilere düştü. Kentte endişe yaratan patlamanın ardından önlemler artırıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül, saldırının ardından Karkamış ilçesine hareket etti.

6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİSaldırıya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada belirlenen terör örgütü mevzilerine düzenlenen meşru müdafaa ve cezalandırma atışlarında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Karkamış ve Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırı sonrası başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir."

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP- ANKARA, -