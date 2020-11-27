Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem

27.11.2020 12:09
Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberine göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 155 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yaptığı çalışmalarda toplamda 155 kişiye işlem yaptı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde huzur operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarla 155 kişiye işlem yaptı. Ekipler, 48 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 17 şahsa hırsızlık suçundan ve 90 aranan şahsın yakalanmasıyla toplamda 155 kişiye işlem yaptı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler ayrıca yaptıkları operasyonlarla, 628 gram uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu hap, 190 litre kaçak alkol, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 8 adet ruhsatsız tabaca 4 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek 14 adet kartuş, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet aranan araç, 4 adet suça konu cep telefonu,, 1 adet çalıntı anfi, 1 adet çalıntı oto teybi, 10 adet çalıntı hırsızlık malzemesi, 2 adet çalıntı kaynak makinası, 27 adet kesici alet ele geçirdi. - GAZİANTEP

Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem
Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem
Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem
Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Hırsızlık, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı: Fiyat istikrarının sağlanması riskleri azaltacak Koronavirüs hiçe sayıldı, indirim için metrelerce kuyruk oluştu CHP'li Yarkadaş'tan bomba iddia: Berat Albayrak Türkiye Varlık Fonu'ndaki görevinden de istifa etti Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Bir anlık dalgınlıkla yıllardır biriktirdiği 3 bileziği çöpe attı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Koronavirüs kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanında cinayet Ünlü modacı Rufat İsmayil, Menajerimi Ara dizisinde kıyafeti kötülendiği için suç duyurusunda bulundu
40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum 40 bin TL'lik kürk yaptıran Bülent Ersoy'dan bir garip çıkış: Asgari ücretlilere üzülüyorum         
12:34
Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı Malatya'yı sallayan depremden ilk görüntüler! İnsanlar panikle sağa sola kaçıştı         
11:59
Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem         
11:37
Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor Merkez Bankası'nın hamleleriyle düşüşe geçen dolar, 7,79'dan işlem görüyor         
11:31
Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı Mahalleliye 'Çay paketliyoruz' dedikleri depoda cinsel içerikli ürün imal eden zanlılar suçüstü yakalandı         
11:06
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
Taksim'de taciz ettiği kadın, Taksim'de taciz ettiği kadın, "Uğraşmak istemiyorum" deyince sanık tahliye edildi         
10:43
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu         
10:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları         
09:48
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi         
08:41
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 12:42:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Gaziantep'te huzur operasyonu: 155 kişiye işlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei