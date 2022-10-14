Yangın, öğle saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde bulunan bir iplik atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangını 2 saatlik müdahale sonucu kontrol altına aldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | GAZİANTEP'TE İPLİK ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika

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