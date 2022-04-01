Son dakika haber: Gaziantep'te iş yerindeki tüp patlaması büyük çapta hasara yol açtı - Son Dakika

Gaziantep'te iş yerinde sanayi tipi tüplerin patlaması sonucu çok sayıda ev ve iş yerinde hasar oluştu.

Mevlana Mahallesi'ndeki restoranda patlama meydana geldi. Patlama, çevredeki ev ve iş yerlerinde hasara neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Patlama nedeniyle 2 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

Olay yerinde 5 ekip ve 36 kişiyle çalışma yürütüldü, patlamanın lokantadaki sanayi tipi tüplerden kaynaklandığı belirtildi.

Hasar tespit çalışmalarına başlandı

Günün ağarmasıyla patlamanın meydana geldiği bölgedeki hasar ortaya çıktı.

Şehitkamil Belediyesi ekiplerince enkaz temizleme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bu arada Gaziantep Valiliği, patlamada zarar gören manavdaki malzemeleri satın aldı. Sebze ve meyvelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere aşevlerine gönderildiği öğrenildi.

"Tespit ettiğimiz zararları ilgili kurumlara ileteceğiz"

Olay yerine gelerek esnafı ziyaret eden Vali Davut Gül, gece iş yerindeki sanayi tipi tüpün patladığını ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Gül, şunları kaydetti:

"Şu an arkadaşlarımızın tespit ettiği 50 iş yeri, 30 konut ve 4 araçta hasar var. Çok şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Kurumlarımız, belediyemiz, kaymakamlığımız, emniyet, AFAD ve ilgili kurum, kuruluşlar zararları tespit ediyor. Olabildiğince hızlı bir şekilde normalleştirmeye çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz zararları ilgili kurumlara ileteceğiz. İnşallah akşama kadar enkaz kalktıktan sonra yarından itibaren normalleşme başlayacak."

Vali Gül, tüp patlamasının sebebini araştırdıklarını sözlerine ekledi.