Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerinden hırsızlık anları güvenlik kamerasında - Son Dakika

Gaziantep'te 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 3 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin iş yerlerine girmesi, masanın üzerinde bulunan elektronik eşyaları ve paraları alması yer alıyor.