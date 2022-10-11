Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerine kaçak sigara baskını: 10 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerine kaçak sigara baskını: 10 gözaltı

11.10.2022 16:22

Gelen son dakika haberlerine göre Gaziantep'te iş yerlerine kaçak sigara baskını: 10 gözaltı 9 iş yeri ve 1 depoda yapılan aramada çelik kasalar ile gizli bölmelerde 9 bin 905 paket kaçak sigara ele geçirildi Gaziantep'te 9 iş yeri ile bir depoya yapılan operasyonda, çelik kasalar ile gizli bölmelere saklanmış 9 bin 905 paket...

Gaziantep'te iş yerlerine kaçak sigara baskını: 10 gözaltı

9 iş yeri ve 1 depoda yapılan aramada çelik kasalar ile gizli bölmelerde 9 bin 905 paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te 9 iş yeri ile bir depoya yapılan operasyonda, çelik kasalar ile gizli bölmelere saklanmış 9 bin 905 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 iş yeri ile bir depoya kaçak sigara operasyonu yaptı. İş yerleri ve depodaki aramalarda çelik kasalar ile gizli bölmelere saklanmış 9 bin 905 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerine kaçak sigara baskını: 10 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Gaziantep'te iş yerlerine kaçak sigara baskını: 10 gözaltı - Son Dakika
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